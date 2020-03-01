قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_السعودية نيوز

استهدف قصف صاروخي، مساء الأحد، قاعدة عسكرية تضم قوات للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي شمالي العراق .



وقال مصدر أمني، في حديث وفقا لـ السومرية نيوز، إن "صاروخين استهدافا، مساء اليوم، محيط قاعدة الصديق في طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين".

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وغالبا ما تستهدف القواعد العسكرية في محافظات العراق بصواريخ من جهات مجهولة.

ويشهد العراق حالة من التوتر عقب قتل الإرهابيين قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة مليشيات الحشد وقيادات أخرى في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي قرب مطار بغداد الدولي.

ومنذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتعرض مصالح أمريكية في العراق وخصوصاً قواعد عسكرية لهجمات صاروخية متزايدة، لم تتبنّها أي جهة.