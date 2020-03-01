عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على دعم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن الإمارات حريصة على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم برامجها الإنسانية والتنموية في قارة أفريقيا.



والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة بأبوظبي، هوانغ شيا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى.

Advertisements

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في أفريقيا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالمبعوث الأممي هوانغ شيا، مؤكدا حرص الإمارات على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم برامجها الإنسانية والتنموية في قارة أفريقيا.

من جانبه أشاد هوانغ شيا بالتعاون البناء بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة ودعمها لبرامجها المختلفة وكذلك دعمها لجهود المجتمع الدولي من أجل إحلال الاستقرار والسلام في ربوع العالم.