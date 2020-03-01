شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوري يسقط 3 طائرات تركية مسيرة فوق إدلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_السعودية نيوز

قالت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الأحد، إن "الجيش السوري أسقط 3 طائرات تركية مسيرة كانت أنقرة تستخدمها بكثافة لقصف مواقع تابعة للجيش وقواعد جوية في شمال غرب البلاد".



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كان الجيش قد أكد، اليوم الأحد، أن طائرات تركية أسقطت مقاتلتين سوريتين بعد اعتراضهما أثناء قيامهما بمهمة قتالية في محافظة إدلب.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع التركية إن "طائرة تركية مسيرة أسقطت اليوم".

وقال مسلحو المعارضة السورية إن "هجمات الطائرات المسيرة كانت حاسمة في إيقاع خسائر جسيمة في صفوف الجيش السوري والجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي تقاتل إلى جانبه".