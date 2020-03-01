باحث سياسي: أردوغان لديه مجموعة من الأهداف يسعى لتحقيقها في سوريا وليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

أنقرة - الخليج 365

أكد باحث سياسي، ، أن أردوغان لديه مجموعة من الأهداف يسعى لتحقيقها في سوريا وليبيا أهمها أنهما الدولتين العربيتين الوحيدتين المتبقيتين أمامه ويمكنه لعب دور فيهما بعد أن انكشف مخططه في المنطقة وتم إفشاله في كافة الدول العربية الأخرى.



وأفاد الباحث في الشأن التركي محمد ربيع الديهي، أنه لم يعد هناك شك في أن أفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصابت بلاده بالعزلة بعد التصرفات العدائية تجاه الكثير من الدول لرغبته في إحياء الخلافة العثمانية ودعمه لتيارات متشددة في المنطقة العربية وحول العالم.

وقال الديهي في تصريح نشره موقع 24، إن محاولات أنقرة لحفظ ماء الوجه وحماية جنودها من الحرب المستعرة التي تدور رحاها في مدينة إدلب وتجاوزت أعداد ضحايا جنودها العشرات عبر الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية والرغبة في الحصول على دعم حلف الناتو تؤكد أن تلك السياسات أضرت بتركيا كثيراً.

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وأشار الديهي، إلى أن حلف الناتو لن يستطيع أن يقدم المساعدة في تلك العمليات التي تقوم بها أنقرة لرفض دول الحلف، حيث جاءت تصريحات وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، التي تؤكد عدم أحقية تركيا فى طلب العمل بالمادة 5 من ميثاق حلف الناتو؛ لأنها لم تتشاور مع حلف شمال الأطلسي بشأن عملياتها العسكرية في إدلب السورية هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحلف أصبح عاجزاً كما جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حينما قال إنه مصاب بالسكتة الدماغية، وهو أمر على الصعيد العملي واقعياً، فالحلف سبق وأن أقر سلسلة تدابير لتعزيز أمن تركيا حيال المخاطر التي مصدرها سوريا في عام 2015، وشملت حزمة التدابير إجراءات مثل تسيير دوريات لطائرات أواكس للإنذار المبكر في المنطقة، وزيادة العناصر العسكرية شرق المتوسط، وتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة، لكن هذه المرة لن يقدم الحلف أي مساعدات لكون تركيا من بدأت بالعدوان على سوريا إضافة لعدم تنسيقها مسبقًا معه بشأن العمليات في إدلب.

وأوضح الديهي، أن تدخل الحلف في أي عمل عسكري في إدلب يعني الصدام المباشر مع روسيا التي تعد الداعم الأول للجيش السوري كما يعني موافقة أوروبية لأنقرة على الاستمرار في مثل هذه العمليات وتهديد الأمن والسلم الدوليين، مستبعداً بشكل تام أن يدعم الحلف تلك العمليات في إدلب أو أن يقدم أي مساعدات لتركيا التي من الممكن أن تستغلها في المستقبل لتهديد دول أخرى.

وأضاف الباحث، أنه من ضمن دوافع أردوغان التي تجعله يستمر في دعم العمليات المليشيات المسلحة، في سوريا وليبيا، على محاولة الحفاظ صورة السلطان العثماني المنتصر، أمام أنصاره واتباعه، وهو الأمر الذي سيكلف أنقرة المزيد من الخسائر الاقتصادية والعسكرية، بينما يكمن الدافع الثاني في إرسال رسالة طمأنينة لاتباعه في الخارج بأنه مازال لدية القدرة على التحرك في الكثير من الملفات وأنه لن يتخلى عنهم.

في حين يكمن الدافع الثالث في تخوف أردوغان من حدوث انقلاب عسكري ضده، وهو الأمر الذي تحدث عنه تقرير لمؤسسة "راند" للدراسات العسكرية، حيث أكد على أن أردوغان يسعى لانهاك جيشه في حروب خارجية تخوفا من قيامه بأي انقلاب من شأنه الإطاحة به، لذا فإنه ينهك جيشه في هذه الصراعات لكي يستمر في الحكم وتظل الساحة السياسية خالية أمامه ليفعل بها ما يريد من انتهاكات، يضاف إلى ذلك تخوف أردوغان من رد فعل المعارضة والشارع التركي الذي كثير ما التحركات العسكرية داخل سوريا وليبيا