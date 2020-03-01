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كورونا يفشل في منع مليونية العراق ضد علاوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

فشلت نداءات وزارة الصحة المتتالية بالعراق في منع المليونية التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد أمس، للتأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم ورفضهم لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي.

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وتوافد المتظاهرون إلى ساحة التحرير وسط بغداد منذ ساعات الفجر للمشاركة في المليونية التي دعت إليها سابقا تنسيقيات التظاهر، فيما أغلقت عمليات بغداد جسري المعلق والسنك المؤديين للمنطقة الخضراء وسط العاصمة، تحسبا لاقتراب المتظاهرين من تلك المنطقة التي تضم عددا من مؤسسات الدولة والسفارات الأجنبية.

وبالتزامن مع ذلك، دعت وزارة الصحة العراقية، الشعب العراقي إلى تطبيق إجراءات الحماية لمنع انتشار فيروس كورونا، محذرة من التجمع. وقالت في بيان «نوجه نداء إلى الشعب العراقي بضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، حماية للجميع من خطر تفشي مرض فيروس كورونا المستجد خاصة بعد تسجيل عدد من الحالات في بغداد والمحافظات والعمل مستمر لمتابعة الملامسين والتأكد من خلوهم من العدوى».

وشددت على ضرورة منع التجمع، قائلة «في الوقت الذي وقفت فيه ملاكات وزارة الصحة والبيئة المختلفة لأداء واجبها في تقديم كافة الخدمات العلاجية لجرحى المتظاهرين والقوات الأمنية منذ بدء التظاهرات في أواخر العام الماضي ولغاية الوقت الحالي وفي مختلف مناطق العراق؛ تدعو الوزارة ومن منطلق المصلحة الصحية العامة أبناء الشعب العراقي كافة إلى الامتناع عن التجمع في أي مكان حماية للمجتمع».