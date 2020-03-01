السعودية تسلم موزمبيق هدية الهدي والأضاحي

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق عبدالملك اليوسفي أمس، بمشاركة ممثل رابطة العالم الإسلامي أنس فقير، وممثل عن وزارة المرأة الموزمبيقية، المرحلة الثانية من هدية المملكة من لحوم الهدي والأضاحي، لموسم حج 1440هـ /‏ 2019م، إلى عدد من الجهات في موزمبيق.

وشملت الجهات التي تسلمت المرحلة الثانية من هدية المملكة من لحوم الهدي والأضاحي عددا من الجمعيات الخيرية والمدارس ودور الأيتام، وممثلين عن إدارة السجون وممثلي المراكز الإسلامية، وعددا من الأفراد المستحقين.

وقدم الجميع الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على هذه الهدية واللافتة الإنسانية الكريمة لجميع المستحقين في موزمبيق.