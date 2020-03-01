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الجيش اليمني يخنق الحوثيين في جبهة العتق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الضالع، الجوف

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الجيش اليمني يخوض ملاحم أسطورية في محافظة الجوف.

وقال الإرياني على تويتر «نحيي بإجلال الملاحم الأسطورية لأبطال الجيش الوطني في جبهات محافظة الجوف، وتصديهم البطولي للمحاولات الانتحارية التي تنفذها الميليشيات الحوثية منذ شهر، للتسلل والسيطرة على مناطق في المحافظة، وإغراقها في معارك استنزاف التهمت المئات من قياداتها وعناصرها».

وأضاف «نثمن الدور البطولي لمشايخ وقبائل وأبناء محافظة الجوف الشرفاء، الذين انحازوا منذ اللحظة الأولى للشرعية وساندوا الجيش الوطني في معارك تحرير وتأمين المحافظة، والتصدي للمشروع الإيراني وأدواته الحوثية، وما زالوا حتى اليوم الصخرة التي تتحطم عليها أوهام الميليشيات في السيطرة على المحافظة».

وتابع «نثمن عاليا دور التحالف بقيادة الأشقاء في السعودية في دعم وإسناد الجيش الوطني بمحافظة الجوف، التي ستظل عصية على الميليشيات الحوثية وأحلامها في المساس بأمن واستقرار المحافظات المحررة وتهديد أمن دول الجوار، ومنطلقا لاستعادة العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرتها».

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وفيما كشفت صحيفة 26 سبتمبر أن قوات الجيش بالمنطقة العسكرية السادسة فرضت حصارا على عدد من العناصر التخريبية التابعة لميليشيات الحوثي في مركز مديرية الغيل بمحافظة الجوف، أكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي توغلت داخل مدينة «الحزم» بالمحافظة وسط معارك دامية.

وفي جبهة نهم شرق صنعاء تمكنت قوات الجيش من السيطرة على مواقع شرق العاصمة صنعاء، وأكد المركز الإعلامي السيطرة على مواقع مهمة في جبهة صلب بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي، وقطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي المتمردة كافة في ميسرة بنهم. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تفرض حصارا خانقا على ميليشيات الحوثي المتمردة من جميع الجهات في جبهة نجد العتق.

إلى ذلك أفشلت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية أمس هجوما عنيفا من ميليشيات الحوثي الإرهابية، على جنوب مدينة الفاخر، بمحافظة الضالع، وشهدت مواقع القوات الجنوبية، في حبيل العبدي ومحيط لكمة عثمان، اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، لرد محاولة ميليشيات الحوثي التقدم في محيط منطقة المواجهات، وأجبرت القوات الجنوبية الميليشيات على التراجع إلى مواقع تمركزها.

وتشهد جبهة الفاخر تصعيدا من جانب ميليشيات الحوثي، وسط محاولات مستمرة لاستعادة عدد من المواقع الاستراتيجية التي خسرتها في معركة الثامن من أكتوبر الماضي.

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