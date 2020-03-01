شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم
فيما قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن لا يزال منخفضا، سجلت وزارة الصحة الكويتية إصابة واحدة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قادمة من إيران، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في الكويت إلى 46 حالة.
وأعلنت الصين أمس ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 2870 حالة بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت الإصابات المؤكدة 79 ألفا و824، بعد تسجيل 573 إصابة جديدة، وسجلت ماليزيا أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليصل عدد المصابين إلى 29 حالة، فيما أعلنت تايلاند عن تسجيل أول حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وقال مدير عام إدارة السيطرة على الأمراض، إن حالة الوفاة هي لرجل عمره 35 عاما، تم نقله إلى المستشفى في البداية على أنه مريض بالملاريا ثم أظهرت الفحوصات فيما بعد إصابته بكورونا، وتوفي الرجل بعد إصابته بخلل في عمل أعضاء عدة في جسده.
وارتفع عدد المصابين في تايوان إلى 40 شخصا، حيث أعلنت رفع مستوى التحذير من السفر إلى إيران بسبب الزيادة السريعة في عدد حالات الإصابات وارتفاع نسبة الوفيات بالمرض فيها، ونصحت السلطات التايوانية مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، وسيخضع المسافرون القادمون من إيران إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
ضحايا كورونا في الصين:
- 31 مقاطعة ضربها الفيروس
- 79824 شخصا مصابا
- 2870 فارقوا الحياة
- 41635 شفوا من المرض
- 35329 ما زالوا يعالجون
كانت هذه تفاصيل خبر 41 ألفا تعافوا من كورونا ودول العالم تحذر من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.