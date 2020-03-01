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المشروعات الإغاثية في اجتماع الربيعة والهاشمي

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المشروعات الإغاثية في اجتماع الربيعة والهاشمي
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

بحث المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة بالرياض أمس، المشاريع الإغاثية والإنسانية مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

وناقش الجانبان عددا من الموضوعات الإغاثية والإنسانية المدرجة على أعمال المنتدى، وكذلك المشاريع المتنوعة المشتركة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي في مختلف محافظات اليمن وسبل تعزيزها.

وأشادت ريم الهاشمي بالدور المتميز للمملكة ممثلة بالمركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لدول العالم المنكوبة والمتضررة خاصة اليمن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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