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اجتماع عربي يبحث تطورات الأزمة مع إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ القاهرة

تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية بعد غد، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة السعودية ومصر والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وستناقش اللجنة تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية في ضوء مشاوراتها مع رئاسة اللجنة، وتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية.