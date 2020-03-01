ما مصير ثروة الرئيس الأسبق الراحل؟ .. محامي مبارك: الأموال والممتلكات متحفظ عليها بقرار من "الكسب" وما يتردد"كلام فارغ"

وقالت مصادر قضائية وقانونية، إن أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، لا يستطيعون التصرف في تركته التي خلفها بعد رحيله، بموجب قرار التحفظ عليها الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، ولا يزال ساريا حتى الآن.

ووفقا للمصادر، فإن الأسرة تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلام الوراثة، وتحديد الأنصبة كإجراء إداري، لكن التصرف في أي ممتلكات من بنود التركة، سواء كانت حسابات بنكية أو أموال سائلة أو عقارات، غير جائز قانونا إلا في حالة رفع قرار التحفظ. حسبما نشر موقع "الوطن".

وصدر قرار التحفظ على أموال مبارك، في قضية الكسب غير المشروع، في فبراير من عام 2011، بموجب التحقيق في اتهامات منسوبة لمبارك وأسرته، بتحقيق كسب غير مشروع لا يتناسب مع مصادر دخلهم.

وكانت محكمة الجنايات، أيدت قرار التحفظ على أموال مبارك في وقت سابق، وقالت في حيثيات وأسباب قرارها: إن "جدية الإتهامات وعدم انتهاء التحقيقات التي تباشرها جهة الإختصاص أدت إلى استمرار قرار التحفظ وتأييده".

ورغم رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك الأسبوع الماضي، فإن تحقيقات قضية الكسب غير المشروع لا زالت مستمرة، ولم يصدر أي قرار جديد بشأنها، متضمنة استمرار قرار التحفظ على الأموال الصادر في فبراير عام 2011.

ويشمل قرار التحفظ، الأموال السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات البنكية لمبارك وأسرته، وبعض أقاربهم الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات المتعلقة بقضية الكسب غير المشروع.

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وخضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل رحيله لعدة قرارات بالتحفظ على الأموال بموجب القضايا التي اتهم فيها، وأنت جميعا خلال السنوات السابقة، باستثناء قضية الكسب غير المشروع، التي لا يزال التحقيق فيها مستمرا، وكذلك القرارات المتعلقة بالأموال والممتلكات لمبارك وأسرته.

وبشأن ممتلكات الرئيس الأسبق خارج مصر، كان فريد الديب محامي مبارك، أصدر بيانا في ديسمبر 2017، ذكر فيه أن المجلس الفيدرالي السويسري، قرر إلغاء مرسوم التحفظ على أموال مبارك في سويسرا.

وأكد في بيانه، على أن السلطات السويسرية، أوضحت بشكل قاطع، عدم امتلاك الرئيس الأسبق لأي أصول في الخارج، من أي نوع، وأنه لم يخضع لأي تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كشف فريد الديب محامي أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك مفاجأة عن أموال الرئيس الأسبق، موضحا في تصريح لـ"الوطن" أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال ساريا، ويعني قرار التحفظ على أموال وممتلكات مبارك عدم إمكانية التصرف فيها.

وأضاف "الديب" أن القرار اتخذ في 28 فبراير عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في بلاغ قدم له آنذاك ولم يتم التصرف في التحقيقات إلى الآن.

وعن ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك وصف "الديب" ما يتردد عن حجم الثروة والممتلكات على مدار الأيام الماضية بأنه غير صحيح و"كلام فارغ".

ورحل الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عالمنا قبل عدة أيام عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض وأقيمت له جنازة رسمية.