الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ لبحث "تدهور الأوضاع في سوريا"

دعا المفوض السامي للشؤون الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي​، جوسيب بوريل فونتيليس، إلى اجتماع غير عادي الاسبوع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد، لمناقشة الوضع في ​محافظة إدلب​ السورية مع تصاعد الصدام بين ​القوات التركية​ والسورية.

وأشار في بيان له إلى أن "الاتحاد الأوروبي في حاجة لأن يضاعف الجهود للتعاطي مع تلك ​الأزمة​ الإنسانية بكافة الوسائل المتاحة،لذلك فأنا أدعو لاجتماع غير عادي لمجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في إدلب".