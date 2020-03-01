الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ لبحث "تدهور الأوضاع في سوريا"

دعا المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل فونتيليس، إلى اجتماع غير عادي الاسبوع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد، لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية مع تصاعد الصدام بين القوات التركية والسورية.
وأشار في بيان له إلى أن "الاتحاد الأوروبي في حاجة لأن يضاعف الجهود للتعاطي مع تلك الأزمة الإنسانية بكافة الوسائل المتاحة،لذلك فأنا أدعو لاجتماع غير عادي لمجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في إدلب".
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