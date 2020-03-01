السفير الصيني بالقاهرة: نبذل ما بوسعنا لحماية السلامة الصحية لكل شعوب العالم

أعتبر السفير ​الصين​ي في القاهرة لياو ليتشيانغ، خلال ​مؤتمر​ صحفي ب​مطار القاهرة​، بمشاركة وزيرة ​الصحة​ المصرية هالة زايد، ان "الصين تبذل ما في وسعها من أجل حماية السلامة الصحية لكل شعوب ​العالم​، وبكين تدرك المسؤولية الملقاة على عاتقها، وهي على استعداد للتبادل والتعاون مع مصر وكافة دول العالم لمكافحة ​فيروس كورونا​"، مشددا على "حرص الصين على حماية التبادل الطبيعي بين البلدين من التأثر بسبب فيروس كورونا".

هذا وأصدر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ توجيها جديداً بشأن فيروس كورونا حيث أكد على تشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ دخول البلاد لمواجهة كورونا.