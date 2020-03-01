السفير الصيني بالقاهرة: نبذل ما بوسعنا لحماية السلامة الصحية لكل شعوب العالم

أعتبر السفير الصيني في القاهرة لياو ليتشيانغ، خلال مؤتمر صحفي بمطار القاهرة، بمشاركة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ان "الصين تبذل ما في وسعها من أجل حماية السلامة الصحية لكل شعوب العالم، وبكين تدرك المسؤولية الملقاة على عاتقها، وهي على استعداد للتبادل والتعاون مع مصر وكافة دول العالم لمكافحة فيروس كورونا"، مشددا على "حرص الصين على حماية التبادل الطبيعي بين البلدين من التأثر بسبب فيروس كورونا".
هذا وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها جديداً بشأن فيروس كورونا حيث أكد على تشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ دخول البلاد لمواجهة كورونا.
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