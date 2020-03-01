أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن يونانيين في جزيرة ليسبوس أضرموا النار في مخيم خال للمهاجرين تابع للامم المتحدة. وكانت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة تدير هذا المركز قبل ان يغلق نهاية كانون الثاني الفائت. وكان يستقبل ​المهاجرين​ موقتا قبل ان يتم نقلهم الى مركز آخر في الجزيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: يونانيون بجزيرة ليسبوس يضرمون النار بمخيم خال للمهاجرين تابع للامم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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