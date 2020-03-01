الولايات المتحدة تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 70

أفادت قناة "الجزيرة" عن مصدر تابع للسلطات الصحية في ​الولايات المتحدة الأميركية​ عن إرتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ الجديد على الأراضي الأميركية إلى 70 حالة . إضغط للمزيد

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