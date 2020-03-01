السلطات النرويجية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 19

أعلنت السلطات الصحية في ​النرويج​ عن "ارتفاع الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 19". ودعا رئيس الوزراء النروجي لاجتماع غدا لمجموعة الأزمة في البلاد.

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