السلطات النرويجية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 19

أعلنت السلطات الصحية في النرويج عن "ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 19".
ودعا رئيس الوزراء النروجي لاجتماع غدا لمجموعة الأزمة في البلاد.
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