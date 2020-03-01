سكاي نيوز: مقتل متظاهر وإصابة 24 خلال المواجهات مع قوات الأمن في بغداد

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن مصادر أمنية عراقية، أنه قتل متظاهر وإصابة 24 شخصاً بجروح، خلال المواجهات مع ​قوات الأمن​ في العاصمة العراقية ​بغداد​ .

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