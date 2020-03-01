السلطات الألمانية: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 129

أفادت السلطات الصحية في ​ألمانيا​ عن ارتفاع أعداد المصابين ب​فيروس كورونا​ إلى 129 مصاباً . هذا وعززت لجنة أزمة تابعة للحكومة الألمانية "إرشادات السفر عبر الحدود وألغت مناسبات دولية كبرى ونصحت من تظهر عليه أعراض البرد بالابتعاد عن التجمعات".

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