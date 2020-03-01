بريطانيا تجلي عائلات عمالها وموظفيها غير الضروريين من سفارتها بإيران

أعلنت السلطات في ​بريطانيا​ أنها ستجلي عائلات العاملين وكل الموظفين غير الضروريين من سفارتها في ​طهران​ بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​ . وكان قد أكّد رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ في وقت سابق، أنّ "الحدّ من انتشار فيروس كورونا أصبح يتصدّر أولويّات حكومته في الوقت الراهن، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان وفاة أوّل بريطاني جراء الفيروس الّذي أُصيب به في ​السفينة​ السياحيّة دايموند برنسيس الّتي احتُجزت في وقت سابق ب​اليابان​".

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