الصحة السعودية: اتخاذ إجراءات صارمة بالمسجد النبوي لمنع انتشار الكورونا

كشف مدير إدارة الصحة والبيئة والمختبر بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي يوسف العوفي، عن "اتخاذ إجراءات صارمة بشأن المسجد النبوي في المدينة المنورة ومياه زمزم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر غسل وتعقيم السجاد وساحات المسجد النبوي 10 مرات، قبل الصلوات وبعدها، وذلك حرصا على سلامة الزائرين، كما سيتم تغيير فلاتر مكيفات الهواء، منعا من انتقال الفيروس التاجي".
وعن كيفية الحفاظ على مياه زمزم بداخل المسجد النبوي، أكد العوفي أن الإدارة حريصة على "عدم العبث بها، منذ انتقالها من مكة المكرمة وحتى وصولها إلى المدينة المنورة، ثم يتم أخذ عينات منها لتفحصها والتأكد من خلوها من الفيروس، بعد ذلك يتم تفريغها وتعقيمها في حال وجود أي شوائب بها، قبل وصولها في النهاية إلى الخزانات".
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