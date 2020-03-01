ناسا تنشر صوراً تظهر تراجع مستويات التلوث في مدن صينية بعد ظهور كورونا

نشرت وكالة ​الفضاء​ الأميركية "ناسا"، "بعض الصور ​الجديدة​ التي التقطتها لخريطة ​الصين​ من الأقمار الصناعية، على مدار الأسابيع الأخيرة الماضية، والتي أوضحت مستويات انتشار ​فيروس كورونا​ في البلاد. ووفقاً ل​تقرير​ لشبكة "bbc" البريطانية، فإن الصور الجديدة التي كشفت عنها الوكالة، "أظهرت انخفاض كبير في مستويات ثاني أكسيد النيتروجين بداية من شهر كانون الثاني الماضي، منذ تفشي الفيروس في أرجاء البلاد".

وتطرق التقرير الى "تصريحات العلماء في الوكالة، الذي أوضحوا أن غاز ثاني أكسيد النيتروجين الذي ينتشر بكثرة في الصور التي نشرتها، و​الغاز​ الضار الذي ينبعث من المنشآت الصناعية والسيارات، والذي بدأ في التصاعد من مدينة ووهان ثم أنحاء الصين"، مشيراً الى "انخفاض مستويات ​تلوث الهواء​ مع القيود المفروضة على أنشطة الاعمال والنقل، ومع دخول ملايين الأشخاص للحجر الصحي في الصين".