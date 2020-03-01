الجيش الإسرائيلي يضع 450 جنديا في الحجر الصحي

أشار الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​، إلى أن نحو 150 جنديا وضعوا قيد الحجر، وأن "معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج، فيما الباقون خالطوا أفراد بعثة عسكرية من ​كوريا الجنوبية​ أو كانوا على مقربة من مريض عاد من ​إيطاليا​.

وأكد أن "الحجر الصحي سيفرض أيضا على قرابة 300 جندي عادوا منذ منتصف الشهر الماضي من إيطاليا"، ليصبح المجموع 450 جنديا إسرائيلياً .

وقد فرضت إسرائيل إغلاقا تاما على ​الضفة الغربية​ ومعابر ​قطاع غزة​، بسبب ​انتخابات​ ​الكنيست الإسرائيلي​ المقررة غدا ويبدأ الاغلاق اعتبارا من منتصف الليله حتى صباح يوم الثلاثاء.