الجيش الإسرائيلي يضع 450 جنديا في الحجر الصحي

أشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن نحو 150 جنديا وضعوا قيد الحجر، وأن "معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج، فيما الباقون خالطوا أفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية أو كانوا على مقربة من مريض عاد من إيطاليا.
وأكد أن "الحجر الصحي سيفرض أيضا على قرابة 300 جندي عادوا منذ منتصف الشهر الماضي من إيطاليا"، ليصبح المجموع 450 جنديا إسرائيلياً .
وقد فرضت إسرائيل إغلاقا تاما على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بسبب انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة غدا ويبدأ الاغلاق اعتبارا من منتصف الليله حتى صباح يوم الثلاثاء.
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