تدابير كنسيّة بباريس لمواجهة كورونا: المناولة باليد وعدم تبادل السلام

طلب رئيس اساقفة ​باريس​ المطران ميشال أوبوتي، من كهنة أبرشية باريس الكاثوليكية، الامتناع عن "مناولة المؤمنين بالفم"، و"مناولتهم فقط باليد"، وذلك ضمن تدابير طلب منهم احترامها "خلال القداديس وفي كنائسهم"، تجنبا لانتشار ​فيروس كورونا​ المستجد و​الوقاية​ منه في الكنائس.

وفي بيان له، أوصى أوبوتي "بعدم تناول المؤمنين من الكأس"، وان "يتناول المحتفلون (اي الاسقف والكهنة والشمامسة) الافخارستيا عبر غمس ​الخبز​ في الخمر"، إضافةً إلى "الطلب من المؤمنين عدم تبادل ​السلام​ خلال القداس، وافراغ أجران ​المياه​ المقدسة الموجودة في الكنائس".

ويأتي بيان الاسقف أوبوتي اثر ثبوت "إصابة كاهن من أبرشية باريس بفيروس كورونا المستجد في 28 شباط 2020، وذلك بعد عودته في منتصف شباط من ​إيطاليا​، حيث كان يقيم"، على ما افاد. وذكر ان الكاهن المعني "أدخل المستشفى، وحالته الصحية مطمئنة".