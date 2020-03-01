تدابير كنسيّة بباريس لمواجهة كورونا: المناولة باليد وعدم تبادل السلام

طلب رئيس اساقفة باريس المطران ميشال أوبوتي، من كهنة أبرشية باريس الكاثوليكية، الامتناع عن "مناولة المؤمنين بالفم"، و"مناولتهم فقط باليد"، وذلك ضمن تدابير طلب منهم احترامها "خلال القداديس وفي كنائسهم"، تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه في الكنائس.
وفي بيان له، أوصى أوبوتي "بعدم تناول المؤمنين من الكأس"، وان "يتناول المحتفلون (اي الاسقف والكهنة والشمامسة) الافخارستيا عبر غمس الخبز في الخمر"، إضافةً إلى "الطلب من المؤمنين عدم تبادل السلام خلال القداس، وافراغ أجران المياه المقدسة الموجودة في الكنائس".
ويأتي بيان الاسقف أوبوتي اثر ثبوت "إصابة كاهن من أبرشية باريس بفيروس كورونا المستجد في 28 شباط 2020، وذلك بعد عودته في منتصف شباط من إيطاليا، حيث كان يقيم"، على ما افاد. وذكر ان الكاهن المعني "أدخل المستشفى، وحالته الصحية مطمئنة".
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