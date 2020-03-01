إرتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34 والمصابين ل1700

أعلنت السلطات الإيطالية عن إرتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34 والمصابين إلى 1700، وقد وصل عدد المناطق الموبوءة في إيطاليا وصل إلى 30 منطقة .
وكانت قد أعلنت الحماية المدنية في إيطاليا أمس السبت، أنّ "منذ بدء تفشّي فيروس "كورونا" في البلاد قبل أسبوع، تبيّن أنّ 1128 شخصًا يحملون الفيروس، لكن 52 في المئة منهم لم يظهروا أعراضًا للمرض أو اظهروا أعراضًا محدودة"، لافتةً إلى "وفاة 29 شخصًا، قضى ثمانية منهم في 24 ساعة بينهم ثلاثة في شمال البلاد".
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