الصحة المصرية: الوضع الوبائي الخاص بالكورونا بمصر حتى أمس مطمئن

أعلنت وزير الصحة المصرية هالة زايد ان "الوضع الوبائي الخاص بفيروس "كورونا" في مصر حتى أمس مطمئن، وتم أخذ عينات من 1443 مشتبه فيه، وجائت النتائج سلبية، إلا حالة واحدة كانت إيجابية وبدون أعراض، تحولت لسلبية بعد 48 ساعة، إضافة إلى 13 مصري قادم من العمرة، و230 من ووهان الصينية".
ولفتت زايد الى أن "منظمة الصحة العالمية من حقها إعلان وجود أي حالات منفردة بدون الرجوع إلي الدولة المعنية إذا لم يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة، وتم التنسيق مع وزير الطيران لفحص المسافرين القادمين من الدول التي يتواجد بها فيروس كورونا"، مشيرة الى ان "الوزارة منحت وزارة الطيران كروتا لتقسيم المسافرين القادمين طبقا لحالتهم".
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