أنصار الله يسيطرون على مركز محافظة الجوف اليمنية المحاذية للسعودية

سيطرت جماعة ​أنصار الله​ التابعة ل​عبد الملك الحوثي​، على مدينة الحزم مركز ​محافظة الجوف​ شمالي البلاد المحاذية للسعودية. حيث اقتحموا المدينة، وسيطروا عليها بعد معارك مع ​القوات​ الحكومية. وأدت المعارك إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، دون التطرق إلى حصيلة محددة.

وفي أول تعليق حكومي، حمل ​السفير اليمني​ في ​اليونيسكو​ محمد جميح، سقوط المدينة نتيجة " بقاء القيادات العسكرية والسياسية خارج اليمن، والمعارك الجانبية والمكايدات بعيدا عن دحر الانقلاب".

وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أن "أسباب سقوط المدينة وجود الآف الاسماء الوهمية في ​الجيش​، والخذلان لأهالي المحافظة الذين قاتلوا بشجاعة".