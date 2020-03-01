اخبار العالم

أنصار الله يسيطرون على مركز محافظة الجوف اليمنية المحاذية للسعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سيطرت جماعة ​أنصار الله​ التابعة ل​عبد الملك الحوثي​، على مدينة الحزم مركز ​محافظة الجوف​ شمالي البلاد المحاذية للسعودية. حيث اقتحموا المدينة، وسيطروا عليها بعد معارك مع ​القوات​ الحكومية. وأدت المعارك إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، دون التطرق إلى حصيلة محددة.

وفي أول تعليق حكومي، حمل ​السفير اليمني​ في ​اليونيسكو​ محمد جميح، سقوط المدينة نتيجة " بقاء القيادات العسكرية والسياسية خارج اليمن، والمعارك الجانبية والمكايدات بعيدا عن دحر الانقلاب".

وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أن "أسباب سقوط المدينة وجود الآف الاسماء الوهمية في ​الجيش​، والخذلان لأهالي المحافظة الذين قاتلوا بشجاعة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنصار الله يسيطرون على مركز محافظة الجوف اليمنية المحاذية للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا