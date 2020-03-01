الأناضول: سقوط صاروخين على قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمالي العراق

أشارت وكالة "​الأناضول​" التركية عن مصادر أمنية خاصة إلى أنه سقط صاروخين على قاعدة تستضيف قوات أميركية شمالي العراق​ ، من دون إدلاء المزيد من التفاصيل.​​​​​​

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