سلطات تشيكيا تعلن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية تشيكيا اليوم تسجيل أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى أشخاص زاروا شمال ايطاليا في الآونة الأخيرة .
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