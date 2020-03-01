صفير: الحل لتسديد المستحقات هو استبدال سندات اليوروبوند والمباشرة بإصلاحات فورية

أكد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، في حديث لوكالة "​بلومبرغ​"، ان "الحل الأفضل لتسديد المستحقات هو استبدال سندات اليوروبوند والمباشرة بإصلاحات فورية من أجل تنقية ​المالية العامة​ واستعادة ثقة المستثمرين المغتربين"، لافتاً الى انه "قد يكون حاملو السندات الأجنبية على استعداد للموافقة على مثل هذا التبادل swap إذا كان بإمكان ​الدولة​ إقناعهم بحسن نيتها من اجل القيام بالاصلاحات وتنفيذ خطة موثوقة".

وشدد صفير على ان "المصارف كانت من أشد الجهات الخاسرة كونها اُجبرت على استنفاد أموالها لتأمين أكبر قدر ممكن من السيولة لمودعيها وهذا الوضع هو نتيجة تمويل ​العجز​ المستمر في الدولة".