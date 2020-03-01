LBCI: لقاءات فهمي بالخارج كانت إيجابية وتناولت اوضاع لبنان المالية والاقتصادية

أفادت مصادر مقربة من وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ لقناة "LBCI" ان "الإجتماعات التي عقدها الاخير في تونس كانت إيجابية واللقاءات التي جرت تناولت اوضاع ​لبنان​ المالية والاقتصادية وحاجته الى دعم البلدان الصديقة للخروج من الازمة الصعبة التي يعاني منها إضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية والتنسيق ما بين ​الدول العربية​".

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