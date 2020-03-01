الجيش وأهالي بلدة الرامة يشيعون الشهيد أيمن المحمد الذي استشهد يوم أمس بالهرمل

شيّعت ​قيادة الجيش​ وأهالي بلدة الرامة- ​وادي خالد​ – عكار، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين، العريف الشهيد أيمن مهدي المحمد، الذي استشهد يوم أمس في ​الهرمل​، بعد تعرّضه لكمين مسلح تخلله ​إطلاق نار​، وبعد اجراء مراسم التكريم اللازمة له أمام ​مستشفى​ الهرمل الحكومي، تم تقليده أوسمة الجرحى والحرب والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم أقيمت ​الصلاة​ على جثمانه الطاهر في البلدة المذكورة".

بدوره نوه العميد الركن وليد السيد ممثلاً كلاً من نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ وقائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ بـ"مناقبية الشهيد وتضحياته،حيث اعتبر انه "يعزُّ علينا أن نلتقي في وداعِ رفيقِ سلاحِنا العريف الشهيد أيمن، الذي طعَنتْهُ يدُ الغدر، فتركَ رحيلُهُ جرحاً عميقاً في قلوبِنا وقلوبِ أهلهِ وأصدقائه وأبناءِ بلدته، لكنّه سيبقى حيّاً في ضمائرنا، وهو الذي نذر حياتَه لرسالةِ الجندية، وكرّسَ الجزءَ الأكبرَ من وقتِه وطاقتِه لخدمةِ الوطنِ وحمايةِ شعبهِ".