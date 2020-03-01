نقلت قناة "المنار" عن وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ أن الوزارة لن تعترف بأي فحص لفيروس ​الكورونا​ خارج ​مستشفى بيروت الحكومي​، لافتاً إلى أن الفحص مجاني للأشخاص الذين أتوا من بلدان موبوءة أو تواصلوا مع أشخاص أتوا من بلدان موبوءة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن: لن نعترف بأي فحص لفيروس كورونا يحصل خارج مستشفى بيروت الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.