النشرة: مسيرة حاشدة في مدينة راشيا تدعو لاستعادة الاموال المنهوبة

أفاد مراسل ​النشرة​ في البقاع، عن "تنظيم حراك ​راشيا​ و​البقاع الغربي​ ​مسيرة​ حاشدة تحت عنوان (ستدفعون الثمن)، شارك فيها المئات من مختلف المناطق اللبنانية واطياف ​الحراك المدني​ حيث انطلقت في محطتها الاولى من امام الدوائر العقارية في مدينة راشيا واخترقت السوق الاثري باتجاه ​بلدية راشيا​ ثم واصلت مسيرها الى قلعة ​الاستقلال​ على وقع الهتافات المنددة بالنظام السياسي اللبناني الطائفي والدعوة لمحاسبة الفاسدين والمفسدين واستعادة الاموال المنهوبة"، مشيراً الى انه "اثناء عودة المعتصمين من قلعة الاستقلال حصل احتكاك وتلاسن وتدافع بين المعتصمين وعناصر حزبية محلية غير ان تدخل ​الجيش اللبناني​ حال دون الوصول الى حال الصدام المباشر".

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