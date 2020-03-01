أعتبر عضو "تكتل ​لبنان​ القوي" النائب ​جورج عطاالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "من المتوقع ان تنجح ​تركيا​ بفرض شروطها على ​أوروبا​، لذا يجب علينا ان نرسل بعض المركب المليئة ب​النازحين​ باتجاه أوروبا، وعندها نجبر ​المجتمع الدولي​ على ان يقوم بواجباته تجاه لبنان"، مشيراً الى انه "اجمل شيء ​العنصرية​ وقت نحمي وطننا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطاالله: يجب ارسال مراكب مليئة بالنازحين باتجاه أوروبا للضغط على المجتمع الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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