شكرا لقرائتكم خبر عن السفير عبد الحميد بوزاهر : الدول العربية والأفريقية قوى ضاربة تضم 66 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد السفير عبد الحميد بوزاهر، رئيس الوفد الدائم الأفريقى لدى جامعة الدول العربية، أن قضية الإرهاب هى قضية عابرة للحدود، مشيرا إلى أن تلك القضية ستكون من الموضوعات الأساسية بالقمة العربية الأفريقية القادمة، لافتا إلى أن شعوب الدول العربية الأفريقية تمثل 70% من الكتلة السكانية للشعوب العربية، مشددا على دور مؤسسات المجتمع المدنى والشعوب ووسائل الإعلام العربية والأفريقية فى النهوض بالعلاقات العربية الأفريقية.

وأضاف رئيس الوفد الدائم الأفريقى لدى جامعة الدول العربية، فى ندوة بنقابة الصحفيين أن هناك نوع من التعتيم الإعلامى على ملف العلاقات العربية الأفريقية رغم ما تشهده تلك العلاقات من تطور ملحوظ، مشيرا إلى انعقاد قمة ضخمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى لم تتناول وسائل الإعلام الإشارة لها، لافتا إلى ظروف تأسيس الشراكة العربية الأفريقية فى القاهرة عام 1977، مؤكدا أنها جاءت فى ظرف تاريخى وعالمى من الدرجة الأولى وكرس قواعد التعاون والأخوة، قائلا "الشراكة العربية الأفريقية خط استراتيجى لا بديل عنه لدول أفريقيا، ويجب أن يكون هناك تكامل اقتصادى وتجارى بين دول العربية والأفريقية.

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كما تطرق السفير عبد الحميد بوزاهر، إلى ملف دعم دول أفريقيا، مشيرا إلى أن الصندوق العربى لمعونة الدول الأفريقية يقدم من 4 إلى 6 ملايين دولار سنويا لدعم دول أفريقيا، مشيرا إلى أن العلاقة المؤسسية بين العرب وأفريقيا تجمدت فترة حتى انعقاد قمة سرت بجهود الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى عام 2010، مشيرا إلى ضرورة تسهيل حركة التنقل بين الدول للتواصل بين الشعوب فى إطار القانون واحترام قوانين ومبادئ الدول المستضيفة، مشيرا إلى أن الدول العربية والأفريقية هى تكتل قوى، وقوى ضاربة حيث تتشكل من 66 دولة.