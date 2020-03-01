شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المرج يوجه 10 طلبات لمحافظ القاهرة متعلقة بالطرق والإزالات وتخصيص أراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد على إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، إنه التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وقدم له 10 طلبات متعلقة بملفات خدمية لأهالى المرج.

وأوضح "إبراهيم"، أن الطلبات التي قدمها للمحافظ، تشمل تزويد فرع هيئة نظافة المرجً بالمعدات من المكابس والسيارات واللوادر والعمال، وإزالة ونقل مخلفات عشش العصارة والمهاجريين، حيث لم يتم نقلها من العصارة علي الرغم من أن الإزالة تمت منذ الاثنين الموافق 3 فبراير، وأيضا إزالة مخلفات إزالات عشش المهاجريين، وسرعة إدخال أرض عشش المهاجريين المجلس التنفيذي القادم بعد التنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات لإقامة عليها مشروعات خدمية ، وإنهاء تصاريح الحفر لإدخال الغاز الطبيعي لأهالي المرجً وخاصة البيوت والعمارات علي شارع محور مؤسسة الزكاةً من كفر الشرفا وبركة الحاج وكفر الباشا وكفر أبو صير والأندلس.



نائب المرج خلال مشاركته باجتماع المجلس التنفيذيى لمحافظة القاهرة

كما طلب النائب أحمد على إبراهيم، بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص أرض شارع الفيروز بجوار مدرسة أبو بكر الصديق لتكون إدارة تعليميةً بالمرج، ورصف شارع الترولي وجعله محور موازي لشارع مؤسسة الزكاة بالمرج، و سرعة الرد علي المواطنين للجان فروق الاستخدام من الزراعي إلي السكني التي فتحت لمدة شهر واحد فقط من أول يوليو حتى ٣١ يوليو ٢٠١٩، وإرسال لجان للتقييم لهم، وسرعة البدء في تالف الرصف وإدخال الشوارع الآتي: (شارع الشيخ منصور، شارع محطة مترو المرج القديمة، المحطة الشرقي، شارع الشحات منطاوي، شارع المجاهد وشارع السيد البدوي، شارع عبد الله رفاعي، شارع وسط البلد بكفر أبو صير، شارع الجمهورية وتركيب البلاط الانترلوك بكفر الشرفا، و شارع حافظ إبراهيم بمنطقة كفر الباشا).

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وأضاف أن طالب محافظ القاهرة أيضا، بتزويد حي المرجً بعدد 2000 كشاف ليد إضافي لرفع كفاءة شارع محور مؤسسة الزكاةً وشارع عبد الله رفاعي وشارع المحطة الشرقي، وتخفيض أسعار تقنين التصالح بالمرج، حيث إن سعر المتر للتصالح 600 جنيه، وهذا سعر مبالغ فيه ولا يتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأغلب أهالي المرج.