شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الإسكندرية، ندوة تثقيفية حول (مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والتي تنظمها أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، وذلك في إطار دور الحزب المجتمعي في تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لرفع المستوى الاقتصادي للمواطنين، وتحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة.

حضر الندوة أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأمانة محافظة الإسكندرية، ريهام مشالي، وأمناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأقسام، وبعض الأمناء النوعيين وأعضاء الحزب.

وقالت ريهام مشالي، إن الندوة عقدت لتشمل اقسام محرم بك وسيدي جابر وباب شرقي، وتأتي ضمن خطة عمل الأمانة السنوية، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى توعية كاملة لجميع الاقسام 18 على مستوى المحافظة، مشيرة الى أنه من المقرر أن يتم عقد ندوة لأمانة المنتزة ثان، والمنتزة أول، والمنتزة ثالث، والرمل ثان خلال الأسبوع المقبل لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الحديثة.

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وأضافت أن المرحلة الثانية هي مرحلة الدراسة النظرية، التي سيقوم بالتدريس فيها أساتذة متخصصين من كلية التجارة ومن المراكز المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز تحديث الصناعة، وسيحصل الدارس على شهادة معتمدة في مجال الدراسة.

وأوضحت مشالي، أن المرحلة الثالثة تتضمن التدريب، والتوجيه والتقنين، وسوف نعمل على مساعدة الشباب على تمويل مشروعاتهم، سواء من بنك ناصر أو جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه من أجل إنشاء مشروعه الخاص، وذلك في إطار رؤية الحزب التي تعمل على نشر ثقافة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.