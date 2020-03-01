نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بالاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر "السياحة الصحية "

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شاركت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، اليوم الأحد، بفعاليات الاجتماع التحضيري الثالث للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر "بناء العلامة التجارية المصرية للسياحة الصحية" لوضع استراتيجية قومية تضع مصر على خريطة السياحة العلاجية في العالم.

قالت نائب المحافظ إن السياحة الصحية من أهم وأكبر الموارد التي تملكها المحافظة، لما تتمتع به من عيون كبريتية يرجع تاريخها إلى العصر الروماني، إضافة إلى أكثر من ١٠٠ موقع أثري وبيئي، كما تتمتع بأعلى معدل لسطوع الشمس على مدار العام فضلاً عن خلوها من التلوث البيئي.

وأكدت، في بيان صحفي، أنه جرى الاتفاق على إيفاد لجنة فنية متخصصة لمعاينة أفضل هذه المواقع لاستغلالها في تحقيق أهداف المؤتمر.

جدير بالذكر أن المؤتمر الرئيسي سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الأشهر المقبلة، للإعلان عن السياحة الصحية كمشروع قومي لمصر، في حضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.​