وزير التعليم يتفقد مدرسة الأمل للصم والمدرسة المصرية اليابانية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع والمدرسة المصرية اليابانية بطهطا في سوهاج، على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية.

وحرص الدكتور طارق شوقي على زيارة فصول مدرسة الأمل، والتواصل مع الطلبة الذين عبروا عن شكرهم لوزارة التربية والتعليم على اهتمامها بأصحاب الهمم وتوفير كافة سبل التعليم المختلفة، خاصة وأنه يتم تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الدمج.

واستمع الوزير، إلى شرح لمجموعة من طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، حول المنتجات التى ينتجونها في المدرسة وخاصة في قسم التطريز.

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وتحدث الطلاب مع الوزير، مشيدين باهتمام الوزارة بذوي الهمم والاستماع إلى مطالبهم، مطالبين الوزير بتوصيل رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المدرسة المصرية اليابانية واستمع إلى عرضٍ موسيقيًا قدمه مجموعة من طلبة المدرسة المصرية اليابانية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس المصرية اليابانية عبارة عن إنجاز جديد لوزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن هناك مئات من المعلمين يتم تدريبهم في اليابان على هذه التجربة.

وشدد شوقي على أن التعليم رسالة وليست وظيفة لما له من الأثر في نشر الثقافة الإيجابية بين أبنائنا الطلاب.