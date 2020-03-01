دولتان جديدتان تعلنان تسجيل أولى حالات الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت جمهورية تشيكيا اليوم الأحد، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا، تزامنا مع إعلان جمهورية الدومينيكان عن تسجيل أول إصابة على أراضيها.

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة في جمهورية تشيكيا إن الحالات المسجلة متعلقة بمواطنين تشيكيين وطالب أمريكي سافروا مؤخرًا إلى مناطق في شمال إيطاليا التي تشهد تفشيًا كبيرًا للفيروس.

وأفادت السلطات الصحية في جمهورية الدومينيكان بأن الحالة المسجلة هي لسائح إيطالي يزور البلاد.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 87 ألف شخص، فيما اقتربت حصيلة الوفيات من ثلاثة آلاف شخص، حسب آخر بيانات منظمة الصحة العالمية.