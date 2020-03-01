قصف صاروخي يستهدف قاعدة عراقية تستضيف قوات أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن قصف صاروخي استهدف قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أجنبية في محافظة صلاح الدين. وكثرت في الآونة الأخيرة القصف الصاروخي للقواعد العراقية التي تستضيف قوات أجنبية، بعدما قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية ببغداد.

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