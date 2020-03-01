وفاة نائبٍ إيراني بعد إصابته بكورونا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، عن وفاة النائب محمد علي رمضاني دستك بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد -19) المستجد.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن النائب عن مدينة آستانة اشرفية وبندر كياشهر، محمد حسين قرباني عن وفاة النائب المنتخب الجديد، محمد علي رمضاني دستك، يوم أمس الجمعة بعد إصابته بالفيروس كورونا (كوفيد -19) المستجد.

وأشار النائب قرباني إلى أن "المرحوم رمضاني شارك في الدفاع المقدس أثناء الحرب المفروضة في الثمانينات التي شنها نظام صدام وكان يعاني من أعراض الاصابة بالاسلحة الكيمياوية، وفاز في انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي التي أقيمت يوم الجمعة 21 فيفري الجاري بعد أن حصل على أغلبية الأصوات"

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ووصل عدد الوفيات في إيران حتى الآن، إلى 34 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245 بينهم عدد من كبار المسؤولين.

سبوتنيك