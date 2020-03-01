الآلاف يشيعون خمسة من مقاتلي حزب الله قتلوا في سوريا

شارك الآلاف اليوم في بيروت بتشييع 5 من مقاتلي حزب الله، قتلوا بالقصف التركي على إدلب السورية الجمعة الماضي.
وكانت "رويترز" نقلت أمس عن قائد عسكري في ما وصفته بـ"التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار
وقال القائد العسكري الذي لم تذكر الوكالة اسمه، إن ضربات نفذتهاتركيا على شمال غرب سوريا في وقت متأخر الجمعة "أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء جماعة "حزب الله" وإصابة 30 آخرين".
وأضاف أن الضربات التركية استهدفت باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة مقرا لـ"حزب الله" قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية.
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