اخبار العالم

الآلاف يشيعون خمسة من مقاتلي حزب الله قتلوا في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

شارك الآلاف اليوم في بيروت بتشييع 5 من مقاتلي حزب الله، قتلوا بالقصف التركي على إدلب السورية الجمعة الماضي.

 

وكانت "رويترز" نقلت أمس عن قائد عسكري في ما وصفته بـ"التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار

Advertisements
الأسد"، أن 9 عناصر من "حزب الله" اللبناني قتلوا بقصف تركي في إدلب السورية الجمعة.

 

وقال القائد العسكري الذي لم تذكر الوكالة اسمه، إن ضربات نفذتها

تركيا على شمال غرب سوريا في وقت متأخر الجمعة "أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء جماعة "حزب الله" وإصابة 30 آخرين".

 

وأضاف أن الضربات التركية استهدفت باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة مقرا لـ"حزب الله" قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الآلاف يشيعون خمسة من مقاتلي حزب الله قتلوا في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا