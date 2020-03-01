بسبب كورونا .. غلق المؤسسات التعليمية بـ السند الباكستانية

أعلنت حكومة محافظة "السند" الباكستانية استمرار غلق المؤسسات التعليمية اعتبارًا من الغد وحتي 13 من مارس الجاري؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار متحدث باسم رئيس وزراء محافظة السند حسبما ذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأحد إلى أنه قد تم اتخاذ القرار خلال اجتماع رأسه رئيس وزراء المحافظة.

وكانت حكومة محافظة "السند" قد أعلنت في إخطار سابق غلق المؤسسات التعليمية خلال الفترة من 27 فبراير الماضي وحتى 2 من مارس الجاري.

جدير بالذكر أن باكستان كانت قد أعلنت عن 4 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي.

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