لبنان تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورنا" إلى 10حالات

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل إصابة ثالثة مثبتة مخبريا بفيروس كورونا COVID-19 اليوم الأحد، لدى شخص إيراني، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 10.

وقالت الوزارة إن المصاب الجديد من مواليد 1943 وموجود حاليا في غرفة العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي في بيروت وحالته مستقرة.

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وناشدت الصحة اللبنانية جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس

التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، والاتصال بالسلطات الصحية في البلاد فور ظهور أي أعراض للمرض عليهم.

وأغلق لبنان المدارس هذا الأسبوع وأوقف رحلات الطيران للقادمين غير اللبنانيين، من الدول التي انتشر فيها الفيروس خاصة الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.