بسبب كورونا.. جيش الاحتلال يُخضع 450 جنديًا للحجر الصحي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، الحجر على نحو 450 جنديًا، بعد عودتهم إلى إسرائيل من الخارج.

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال ووضع مايزيد عن

150 جنديًا قيد الحجر، "معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج، فيما الباقون خالطوا أفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية أو كانوا على مقربة من مريض عاد من إيطاليا.

ومن المقرر أن يُفرض الحجر الصحي سيفرض أيضًا على قرابة 300 جندي عادوا منذ منتصف الشهر الماضي من إيطاليا".