العراق: تسجيل 6 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية أنه جرى "تشخيص 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد؛ 2 منهم في بغداد و4 حالات في السليمانية، وجميعهم كانوا مؤخراً في إيران.

وأشار ت إلى أن عدد المصابين في العراق بلغ 19 حالة، أحدهم إيراني الجنسية. الأوسط.وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية أنه جرى "تشخيص 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد؛ 2 منهم في بغداد و4 حالات في السليمانية، وجميعهم كانوا مؤخراً في إيران.وأشار ت إلى أن عدد المصابين في العراق بلغ 19 حالة، أحدهم إيراني الجنسية.

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