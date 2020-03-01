كورونا يجتاح العالم.. التشيك تُسجّل 3 حالات والدومينكان تُسجّل حالة

أعلنت جمهورية التشيك اليوم الأحد، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا، تزامنًا مع إعلان جمهورية الدومينيكان عن تسجيل أول إصابة على أراضيها وفقا لموقع روسيا اليوم

وقالت وزارة الصحة في جمهورية التشيك إن الحالات المسجلة متعلقة بمواطنين تشيكيين وطالب أمريكي سافروا مؤخرًا إلى مناطق في

شمال إيطاليا التي تشهد تفشيًا كبيرًا للفيروس.

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وأفادت السلطات الصحية في جمهورية الدومينيكان بأن الحالة المسجلة هي لسائح إيطالي يزور البلاد.

يذكر أن تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها حالات فيروس كورونا في دولتي التشيك والدومينكان.