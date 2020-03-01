بسبب كورونا.. تحذيرات فرنسية بشأن تبادل القبلات

طلبت وزارة الصحة الفرنسية من المواطنين، الحد من تبادل القبلات لدى التحية والترحيب، بهدف تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
ونقلت بلومبرغ عن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيرانا، قوله إن الحظر يشمل"القبلات التقليدية المزدوجة أوالثلاثية على الخد، والتي تسمى في فرنسا la bise".
في وقت سابق، حث الوزير الفرنسيين على تجنب المصافحة خلال اللقاءات حتى لا يصابوا بالفيروس.
وقبل ذلك دعت وزارة الصحة الأردنية المواطنينإلى اتباع عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحسب نشرة توعية للوزارة، تتمثل هذه الإجراءات في الامتناع عن التقبيل والاكتفاء بالمصافحة، والحد من شرب القهوة السادة من فنجان واحد، والحذر من لمس العينين أو الأنف والفم دون غسل اليدين، وضرورة استعمال مناديل ورقية عند السعال والعطاس.
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