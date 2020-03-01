عاجل-الرئيس التونسي يستقبل وزير الداخلية

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بقصر قرطاج الرئاسي اليوم، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف. ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، لفخامته، تمنياتهما للجمهورية التونسية حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار . وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأحداث على الساحتين العربية و الدولية. ونوه الرئيس التونسي خلال الاستقبال بالدور الكبير الذي يبذله مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الدول العربية وشعوبها، مثمناً الدعم والمتابعة التي يحظى بها المجلس من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب. حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية ، ومعالي وزير الداخلية بجمهورية تونس هشام المشيشي.



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